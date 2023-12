SSGA recrute la responsable des ETF d’Invesco

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors, a recruté Anna Paglia en qualité de chief business officer et vice-présidente exécutive. Rattachée à la directrice générale de SSGA, Yie-Hsin Hung, elle prendra ses fonctions début 2024 et sera en charge de développer la stratégie de croissance à long-terme pour les activités principales de la firme (ETF, gestion indicielle, cash, fonds de pensions à cotisations définies) et d’améliorer le positionnement de SSGA face à la concurrence.

Anna Paglia était auparavant directrice mondiale des ETF, stratégies indicielles, comptes gérés séparément et des modèles chez Invesco. Elle a aussi occupé les fonctions de head of legal pour les ETF d’Invesco et d’associée chez K&L Gates. Anna Paglia a par ailleurs travaillé chez Barclays Global Investors et au sein du cabinet d’avocats italien Carnelutti.

L’Agefi