SSE (Shanghai Composite) : reperd 0,87%, teste 3.195 information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 10:13

(CercleFinance.com) - L'indice SSE (Shanghai Composite) reperd 0,87% et reprend appui en intraday sur 3.200, et même sur 3.196 très précisément, comme le 25 mai, puis les 6, 7 et 8 juin, puis le 21 juin, et encore le 7 juillet.

Les variations semblent parfaitement encadrées -et sous étroit contrôle- depuis 6 semaines.

Il y a bien eu une rupture le 26 juin vers 3.150 mais sans conséquence et les 3.200 étaient repris dès le 30 juin.

Le SSE reste prisonnier d'un corridor 3.195/3.245 (voir 3.275 depuis le 17 mai)