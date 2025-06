SSE: inaugure son 1er parc éolien en Europe du Sud information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - SSE fait savoir que sa filiale d'énergie renouvelable, SSE Renewables, a officiellement inauguré son premier parc éolien en Europe du Sud le 12 juin dans les communes de Chaintrix-Bierges et Vélye, dans la Marne (France).



D'une capacité installée de 28 MW, le parc terrestre comprend huit turbines Siemens Gamesa SG 3.4-132 et est désormais pleinement opérationnel.



Lancé fin 2023, le projet a été livré dans les délais et le budget impartis, avec un investissement de plus de 30 millions d'euros.



Lors de la cérémonie d'inauguration, Delphine Henri, directrice France de SSE Renewables, a souligné que ce projet illustre l'engagement de la société à ' développer des projets responsables, en lien étroit avec les territoires '.



SSE Renewables entend poursuivre le développement de projets éoliens terrestres en France, en accompagnant la transition énergétique locale.





Valeurs associées SSE 1 825,750 GBX LSE +0,51%