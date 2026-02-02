SS Innovations plonge suite à la vente secondaire prévue de 50 millions de dollars d'actions

2 février - ** Les actions de la société de robotique chirurgicale SS Innovations International SSII.O plongent de 19,9 % à 3,39 dollars ** SSII envisage une vente secondaire d'actions de 50 millions de dollars pour financer la commercialisation de sa plate-forme de robotique chirurgicale, entre autres

** Roth Capital Partners et Needham & Company sont les co-chefs de file de l'offre ** SSII, qui a introduit sur le Nasdaq en 2025, fabrique un système de robotique chirurgicale et des instruments chirurgicaux

** La société a 194,36 millions d'actions en circulation, selon le prospectus d'offre

** À la dernière clôture, l'action SSII a baissé de 25,5 % depuis le début de l'année