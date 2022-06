SRP Groupe: "Reprise de couverture"

Créé en 2006, SRP est passé de l’un des pionniers de la vente événementielle en ligne à l’un des acteurs majeurs du e-commerce en France et en Europe.



Le début d’année 2022 a été le témoin d’un événement majeur : l’acquisition d’une participation majoritaire dans The Bradery, acteur en très forte croissance de la vente événementielle premium, principalement à destination des millennials. Véritable pépite, cette opération stratégique ouvre de nombreuses synergies commerciales, tant vis-à-vis des marques (premium) que des consommateurs (plus jeunes), et techniques, au travers de la mutualisation de la plateforme logistique notamment.



Si le contexte actuel d’inflation et de pénuries devrait impacter l’exercice 2022, les efforts de premiumisation, la montée en puissance des services, et la poursuite de la diversification, notamment vers le dropshipping, devraient permettre à SRP d’affirmer son positionnement d’acteur de référence du smart shopping. Passée cette année 2022, SRP devrait ainsi retrouver le chemin d’une solide croissance rentable dès 2023 et sur le long terme.



Nous reprenons la couverture de la société avec un objectif de cours de 2,00 € et une recommandation à Achat.