SQM s'associe à Ivanhoe Electric pour l'exploration du cuivre dans le nord du Chili

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le mineur de lithium chilien SQM a déclaré mardi qu'il avait conclu un accord pour un partenariat d'exploration minière de cuivre avec Ivanhoe Electric dans le nord du Chili, couvrant une zone d'un peu plus de 2.000 kilomètres carrés (770 miles carrés).

En cas de succès, le partenariat pourrait déboucher sur une coentreprise à 50/50 où SQM SQMA.SN pourrait avoir la possibilité d'opérer et de décider du directeur général du partenariat, a déclaré la société minière chilienne.

La phase initiale comprend un investissement de 9 millions de dollars de la part de SQM pour trois ans d'exploration, a-t-il ajouté.