(CercleFinance.com) - SQLI, groupe européen dédié aux services digitaux, annonce avoir demandé à Euronext la suspension de cotation de ses actions jusqu'à nouvel ordre.



Cette suspension est faite dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.





Valeurs associées SQLI 39,40 EUR Euronext Paris 0,00%