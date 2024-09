SQLI : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 EN LIGNE AVEC LE MARCHÉ

Paris – 20 septembre 2024. SQLI, groupe européen dédié aux services digitaux, annonce ses résultats semestriels 2024 arrêtés par le Conseil d'administration réuni hier sous la présidence de Philippe Donche-Gay [1] . À cette occasion, le Groupe présente des résultats semestriels 2023 retraités (application de la norme IFRS5) tenant compte de la cession, en février 2024, de l'activité de formation [2] .

Sur cette base retraitée, le Groupe affiche une croissance de 1% de son chiffre d'affaires semestriel à périmètre et taux de change constant, une amélioration d'un point de son taux de marge opérationnelle courante (7,8%) et un bénéfice net de 20,3 M€, dont 17,2 M€ au titre de l'activité cédée.

M€ – normes IFRS – données auditées S1 2023 publié S1 2023 retraité S1 2024 publié CHIFFRE D'AFFAIRES 128,3 121,4 126,4 RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 9,9 8,3 9,9 Marge opérationnelle courante 7,7% 6,8% 7,8% RÉSULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 6,7 5,1 6,8 RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 3,4 2,1 3,1 RÉSULTAT NET 3,4 3,4 20,3

CROISSANCE ET AMÉLIORATION DES RÉSULTATS

SQLI a généré un chiffre d'affaires de 126,4 M€ au 1 er semestre 2024, en croissance de +4% par rapport à 2023, intégrant la contribution de Levana [3] , agence française référence dans l'écosystème Salesforce, depuis février 2024. Un temps envisagée, l'acquisition de Station10, agence londonienne experte dans l'analyse des données issues des plateformes cloud d'Adobe, n'a finalement pas été finalisée, les parties privilégiant à court terme une collaboration commerciale.

À taux de change et périmètre constants, les revenus ont progressé de +1%, dans un contexte de marché où les principaux acteurs du marché, en France comme à l'international, affichent une activité en léger retrait.

La France (52% du chiffre d'affaires du Groupe) affiche une croissance de plus de 7% de son chiffre d'affaires (dont +2% hors Levana). Ce développement, sur une base de coûts optimisée, a permis de porter le taux de marge opérationnelle courante à 5,8%, en progression de +3,8 points en 12 mois.

L'international (48% du chiffres d'affaires du Groupe) connait une activité stable hors effets de change et maintient un taux de marge opérationnelle courante élevé (9,9% contre 11,7% au 1 er semestre 2023).

Le résultat opérationnel courant du groupe s'inscrit ainsi en progression à fin juin 2024, à 9,9 M€, et représente 7,8% du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle courante a ainsi augmenté d'1 point en 12 mois.

Le résultat opérationnel (Ebit) ressort à 6,8 M€, après prise en compte de 3,1 M€ de charges nettes non courantes (liées pour plus de la moitié à 3 projets d'acquisition étudiés dont un structurant au cours du 1 er semestre 2024).

Après la prise en compte des frais financiers (2,3 M€ au 1 er semestre 2024 contre 1,7 M€ au 1 er semestre 2023 du fait du financement de l'acquisition de Levana) et de la charge d'impôts (stable à 1,4 M€), le résultat net des activités poursuivies ressort à 3,1 M€, en progression de +53%.

Le bénéfice net, intégrant le résultat de la cession de l'activité de formation, s'élève à 20,3 M€ contre 3,4 M€ un an plus tôt.

MAÎTRISE DU RATIO D'ENDETTEMENT NET / FONDS PROPRES

Grâce à la trésorerie générée par l'activité (capacité d'autofinancement de +7,6 M€) et au flux lié à la cession de l'activité éduction (+23,1 M€), SQLI a augmenté sa trésorerie de +8,9 M€ au 1 er semestre, malgré un besoin en fonds de roulement saisonnier et temporairement accru (+13,8 M€). Au 30 juin, SQLI disposait ainsi d'une trésorerie brute de 24,5 M€ [4] contre 15,6 M€ en début d'exercice.

L'endettement financier net (hors IFRS 16) reste faible et maîtrisé, à 12,2 M€, pour des fonds propres de 133,7 M€ soit un ratio de seulement 9%.

À noter que, post-clôture semestrielle, SQLI a procédé au remboursement anticipé d'une ligne de financement long terme à hauteur de 20 M€.

AMBITION AJUSTÉE DE CROISSANCE RENTABLE EN 2024

Afin de s'adapter au mieux à un contexte sectoriel moins favorable, SQLI a décidé de renforcer son équipe de direction par le recrutement de Monsieur Erwan Le Duff en qualité de Directeur Général Délégué en charge des Opérations du Groupe.

Dans ce contexte, le Groupe vise, pour l'ensemble de l'année 2024, un taux de croissance annuel, à périmètre et taux de change constants, comparable à 2023 et un taux de marge opérationnelle courante en progression de 1 à 2 points par rapport à 2023 [5] .

A propos de SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 12 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2023, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 251 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

[1] Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés ont été effectuées

[2] Toutes les variations présentées dans le communiqué sont calculées sur une base retraitée

[3] SQLI se renforce dans la gestion de l'expérience client grâce à l'acquisition de Levana

[4] Nette des concours bancaires courants

[5] Contre un précédent objectif d'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2023 et d'atteindre un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres communiqué le 14 mars 2024 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023