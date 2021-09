SQLI : REDBOX DIGITAL, FILIALE ANGLAISE DE SQLI, ENRICHIT SON PORTEFEUILLE CLIENTS DANS LE RETAIL

L'AGENCE LONDONIENNE DU GROUPE SQLI PLEBICITÉE POUR SON EXPERTISE ADOBE COMMERCE

Dans le prolongement de la réalisation et du lancement des sites e-Commerce des prestigieuses enseignes britanniques Hamleys (magasin de jouets) et Fortnum & Mason (grand magasin), ainsi que de Diesel aux Émirats arabes unis, Redbox Digital/Groupe SQLI accueille de nouveaux clients de l'univers du retail.

MIGRATION DE 3 SITES E-COMMERCE VERS ADOBE COMMERCE

Redbox Digital, spécialiste du conseil en e-Commerce et UX Design prêtera main forte à trois marques de distribution au Royaume-Uni :

, distributeur de meubles et d'articles de décoration ;

, une exploitation agricole écoresponsable ;

, marque d'habillement bio.

Ces retailers bien connus des consommateurs britanniques migreront leurs sites e-Commerce vers Adobe Commerce grâce au framework Ignite de Redbox, qui permet d'accélérer les processus.

Ces nouveaux contrats s'inscrivent dans une période particulièrement chargée pour l'entreprise qui a vu les sollicitations de la part de marques augmenter de 90 % en un an, reflétant la montée en puissance spectaculaire du retail en ligne, largement portée par les bouleversements engendrés par la pandémie.

UNE ACTIVITÉ QUI S'INTENSIFIE

Au cours des 12 derniers mois, Redbox Digital a déjà finalisé plusieurs projets de déploiement pour diverses marques comme le grand magasin britannique Fortnum & Mason, la marque de prêt-à-porter Seasalt, la fintech israélienne Nayax, la marque de vêtements Diesel aux Émirats arabes unis, le fabricant américain de produits ménagers et d'hygiène Church & Dwight, et la célèbre marque britannique de jouets Hamleys.

Comme l'explique Jonty Sutton, PDG de Redbox Digital : « Il est clair que les évènements de l'an dernier ont fortement accéléré la croissance et l'expansion du retail en ligne. Les marques donnent maintenant la priorité aux initiatives digitales pour maximiser leur efficacité et leur chiffre d'affaires en ligne, ce qui leur permet de ressortir plus performantes que jamais de cette crise. Les points de contact digitaux s'imposent maintenant comme la porte d'entrée privilégiée pour de nombreuses expériences de retail : dans ce contexte, les marques souhaitent générer un engagement client qui a du sens. Depuis plus de vingt ans, nous créons et développons des solutions commerciales qui génèrent de la valeur tout en aidant les marques à se rapprocher de leurs clients. »

Et d'ajouter : « Notre réussite témoigne du travail exceptionnel de nos équipes au quotidien. Nous sommes touchés de voir des marques de premier plan comme Fortnum & Mason, Diesel et Hamleys nous confier leurs projets. »

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services dédié au monde du Digital, spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de dispositifs omnicanal. Son positionnement de spécialiste du commerce et des technologies permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur performance interne en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud, Maroc et Dubaï. Le Groupe SQLI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 214 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

