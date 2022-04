SQLI : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel

Communiqué de presse

28 avril 2022

SQLI annonce que son Document d'enregistrement universel (URD) 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2022 sous le numéro D.22-0362.

Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse www.sqli.com . Des exemplaires de l'URD sont également disponibles au siège de la société :

166 rue Jules GUESDE

92300 LEVALLOIS PERRET

Les documents suivants sont intégrés dans le document d'enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2021 ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

SQLI publiera son chiffre d'affaires et ses résultats semestriels 2022, le 22 septembre 2022, après Bourse.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 000 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2021, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 225 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur LinkedIn

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

relations Investisseurs

Olivier Stephan – 01 85 64 20 20 – ostephan@sqli.com

Jérôme Fabreguettes-Leib – 01 53 67 36 78 – jfl@actus.fr

Relations Presse financière

Déborah Schwartz –01 53 67 36 35 – dschwartz@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2hsZ5tql5rFmZ1qlsiaZmaZamyWk2KVlpPIk2Fua5qUnWlil5dqb8XJZnBll2Zo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition du document d'enregistrement universel ou de ses actualisations Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74212-sqli_cp_mad_urd_2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com