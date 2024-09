SQLI : la liste des entreprises de services du numérique sortant de la cote s'allonge

(AOF) - Revenant sur le projet d’offre de rachat de SQLI, Invest Securities souligne que l’univers coté des groupes de services informatiques connait une attrition forte depuis 5 ans, avec bientôt 10 sorties à la bourse de Paris. Selon le bureau d’études, Keyrus apparait comme le prochain candidat, même si l’opération devrait attendre l’année prochaine. Parmi les entreprises de services du numérique encore cotées qui pourraient faire l’objet d’une première OPA, Il juge qu’Aubay, Infotel - et dans une moindre mesure Sword - font figure de candidats crédibles.

La cotation de SQLI a repris ce matin et l'action bondit de 37,06% à 54 euros, en ligne avec le prix de l'offre de son actionnaire de référence, DBAY Advisors. L'agence digitale internationale avait indiqué vendredi que ce dernier avait fait part de son intention d'acquérir l'ensemble des actions SQLI non détenues au prix de 54 euros par action dans le cadre d'une offre publique suivie d'un possible retrait obligatoire.

Le prix proposé valorise SQLI à environ 252 millions d'euros et fait apparaitre une prime de 37% sur le cours au dernier jour de cotation précédant l'annonce.

Synsion BidCo, une société indirectement contrôlée par DBAY Advisors qui détient 83,5% du capital du groupe européen dédié aux services digitaux et 80,9% des droits de vote théoriques, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée.

" Sachant que le fonds de private equity britannique détenait 83,5% du capital avant l'annonce, la marche est basse pour atteindre le seuil des 90% et enclencher le retrait obligatoire ", fait remarquer Invest Securities.

Les fonds Amiral Gestion et Moneta Asset Management se sont en outre engagés à céder leurs titres à Synsion Bidco préalablement à l'ouverture de l'offre, pour le premier, et à apporter leurs titres à l'offre, pour le second. De surcroit, des actionnaires personnes physiques se sont également engagés à apporter à l'offre leurs titres. Au global, l'ensemble de ces engagements représentent 5,1% du capital de SQLI et 4,9% des droits de vote théoriques.

Selon le calendrier envisagé, l'offre pourrait être finalisée avant la fin de l'année 2024.