Intersport Rent est le leader de la location de ski en France. Une partie de la location passe de manière historique sur la plateforme de réservation en ligne, fonctionnant sur le principe de « click and collect ». Le site permet ainsi d'animer le réseau de magasins Intersport et de leur apporter de nouveaux leviers de business. L'équipementier sportif en a confié la refonte à SQLI.

AMÉLIORER LE PONT BUSINESS ENTRE LE DIGITAL ET LE RÉSEAU DE MAGASINS

En dix ans, le site était devenu un axe majeur pour le trafic en magasin et générait des services ainsi que des achats complémentaires. Il avait cependant atteint ses limites en termes de performances et ne parvenait plus à supporter la croissance du trafic en ligne, ni l'ambition d'accélération digitale inscrite dans la stratégie d'Intersport.

Avec sa nouvelle plateforme, l'équipementier souhaite aujourd'hui améliorer la visibilité de ses magasins, dynamiser le business de la location en ligne et notamment favoriser le cross-selling dans sa logique historique de web-to-store.

« Nous avons choisi SQLI en tant que partenaire pour refondre notre plateforme, lui insuffler les bonnes tendances digitales et apporter la bonne expérience à nos clients. Le nouveau site devra nous permettre d'aller chercher de la croissance et de satisfaire les attentes de notre réseau de magasins » explique Matthieu Pellet, Directeur du Digital d'Intersport.

UNE RÉPONSE E-COMMERCE SUR-MESURE POUR LES BESOINS DE LA LOCATION

L'activité d'Intersport Rent étant saisonnière et le remplissage étant animé par des opérations marketing promotionnelles, les pics de charge sur le site s'avèrent très fluctuants. Ce business model sortant des standards de l'e-Commerce, SQLI s'est appuyé sur deux solutions distinctes pour apporter une réponse sur-mesure aux enjeux d'Intersport :

Drupal, pour la partie content management : les équipes ont développé une interface permettant aux 260 magasins de créer et animer facilement leur page (services, horaires d'ouverture, plan d'accès), et répondre aux enjeux SEO pour renforcer la visibilité des magasins dans le classement des résultats de recherche.

Sylius, pour la partie transactionnelle : pour couvrir les problématiques spécifiques à la location et développer un système de pricing adapté à la complexité de la politique tarifaire d'Intersport, SQLI a choisi ce framework e-Commerce headless. A partir d'un back-office clé en main, les équipes ont personnalisé la solution pour y intégrer la mécanique des règles de promotions et générer les opérations marketing.

UNE PLATEFORME PERFORMANTE, ROBUSTE ET STABLE

L'accent a été mis sur la performance du site. SQLI a allié les solutions Octoperf pour réaliser les tests de montée en charge, et Newrelic pour analyser et monitorer les performances. Actuellement, la plateforme de location est capable de tenir 2800 transactions par heure (3 fois plus de transactions que la charge initialement prévue) et 500 utilisateurs simultanés.

Afin de concevoir une plateforme qui absorbe de forts pics de charge périodiques, tout en optimisant le coût de l'infrastructure lors des creux saisonniers, le site est hébergé sur Platform.sh, une solution qui offre cette souplesse. Le site est scalable et permet également de diversifier le catalogue des offres de location, comme celle de VTT, hors saison hivernale.

UNE EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE POUR LES CLIENTS COMME POUR LES MAGASINS

Matthieu Pellet salue l'amélioration de l'expérience client entre les deux sites : « Nous constatons clairement un avant et un après. La nouvelle plateforme répond à un usage orienté mobile attendu par les clients, elle apporte également une meilleure expérience dans la façon de naviguer, de sélectionner et commander les produits. Les contenus sont mieux valorisés et il existe désormais un lien bien défini entre Intersport Rent et Intersport. »

L'expérience côté Intersport est également plus fluide et plus intuitive : le back-office simplifié permet au réseau de magasins de gérer leurs offres et leurs prix avec plus de flexibilité et un effort moindre.

« Nous sommes très satisfaits de la compréhension de notre écosystème et de nos attentes qu'a eue SQLI. Aujourd'hui, nous disposons d'un outil capable de porter l'accélération que nous escomptions. Au-delà de l'expérience utilisateur qui s'est considérablement améliorée, nous avons entre les mains une plateforme stable, robuste et pérenne. Nous sommes prêts à aborder la prochaine saison » conclut Matthieu Pellet.

Site : https://www.intersport-rent.fr/fr

A propos de SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

www.sqli.com

Suivez SQLI sur LinkedIn

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

