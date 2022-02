SQLI : EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE SQLI

NOMINATION DE BEV WHITE ET ALEXIS NASARD AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dans le prolongement du succès de l'offre publique initiée par DBAY Advisors, le Groupe SQLI fait évoluer sa gouvernance et accueille Bev White et Alexis Nasard dans son Conseil d'Administration.

Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle gouvernance, le Conseil d'Administration qui s'est réuni ce vendredi 18 février 2022 a pris acte de la démission de Madame Véronique Reille Soult de Dalmatie et de Monsieur Hervé de Beublain, de leur fonction d'Administrateur.

Pour leur succéder, le Conseil a coopté Madame Bev White, Directrice Générale de Harvey Nash ;

De formation scientifique et titulaire d'un MBA en Stratégie, Marketing, Finance et Management, Bev White a débuté sa carrière professionnelle en 1987 à la Direction informatique de Schlumberger. En 1994, elle rejoint NTL, cablo-opérateur où elle sera Directrice des Systèmes d'Information pendant 8 ans. Elle fait ensuite ses premiers pas dans le monde des Ressources Humaines en devenant Directrice Générale de Penna Careers Services, groupe spécialisé dans la gestion des RH, la marque Employeur et le recrutement. Elle devient administratrice en 2012. Cofondratice et Présidente du Conseil de Career Star Group, réseau international de spécialistes en gestion de carrière, elle préside son Conseil d'Amnistration pendant 4 ans. Directrice Générale de Intoo UK et Ireland et de Gi Group UK en 2017, elle prend ensuite la Direction Générale de Harvey Nash Group en 2020.

Ainsi que Monsieur Alexis Nasard, Senior Business Advisor chez McKinsey & Company.

Titulaire d'un MBA (UC Berkeley) et d'un MS en Ingénierie, Alexis Nasard dispose de 30 ans d'expérience au sein de grands groupes internationaux dans les domaines des biens de consommation, de la mode et de la distribution, et du conseil. Après avoir passé 17 ans chez Procter & Gamble, il rejoint Heineken en 2010 pour devenir Président Europe Occidentale et Directeur Marketing Monde. De 2016 à 2021, il devient Président Directeur Général du Groupe Bata. En parallèle de ses différentes missions, il siège au Conseil d'Administration de l'agence BBH pendant 5 ans et devient membre du Comité Consultatif de Salvatore Ferragamo, et membre du groupe des industries de consommation au World Economic Forum. Il est également membre en résidence à l'IMD. Après un passage comme PDG de Kantar, il rejoint le cabinet de conseil McKinsey en 2022 en qualité de Senior Business Advisor.

Philippe Donche-Gay , Président Directeur Général de SQLI déclare : « Je tiens à remercier Véronique Reille-Soult de Dalmatie et Hervé de Beublain, pour leur soutien au développement de SQLI depuis de nombreuses années. Et je suis heureux d'accueillir Bev White et Alexis Nasard au sein du Conseil, qui bénéficiera de leur grande expérience. Cette gouvernance reflète désormais la répartition du capital, détenu majoritairement par DBAY Advisors. »

A propos de SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2021, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 225 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com

