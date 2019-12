SQLI : EVOLUTION DE L'ACTIONNARIAT

Communiqué de presse

18 décembre 2019

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce une évolution de son actionnariat.

SQLI a été informé de la signature d'un contrat de cession par le fonds Nobel et par Amar Family Office de leurs participations respectives de 9,85% et 11,98% au capital de SQLI au profit de la société DBAY Advisors, dans le cadre d'une transaction hors-marché.

DBAY Advisors est une société de gestion internationale basée à l'Île de Man qui détient des participations dans des sociétés européennes de croissance.

SQLI s'est également vu notifier la démission de Philippe de Verdalle et de David Amar de leur mandat d'administrateur, avec prise d'effet à l'issue du règlement du prix des participations cédées, lequel doit intervenir cette semaine.

Philippe Donche-Gay, Président du Conseil de SQLI, déclare : « Nous tenons à remercier Philippe de Verdalle et David Amar pour leur engagement et leur implication au sein du Conseil. Avec DBAY Advisors au capital de la société, SQLI restera accompagné par son actionnariat dans l'exécution de son plan stratégique. »

SQLI publiera son chiffre d'affaires annuel 2019,

le 6 février 2020, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 232 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



