SQLI : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SQLI Digital Experience déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SQLI 969500G42GDB5YEC2Q03 13/08/2024 FR0011289040 8 40,20 Euronext SQLI 969500G42GDB5YEC2Q03 14/08/2024 FR0011289040 23 40,40 Euronext SQLI 969500G42GDB5YEC2Q03 15/08/2024 FR0011289040 35 40,00 Euronext

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 300 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2023, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 251 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com

RELATIONS INVESTISSEURS

OLIVIER STEPHAN – 01 85 64 20 20 – ostephan@sqli.com

JEROME FABREGUETTES LEIB – 01 53 67 36 78 – sqli@actus.fr

RELATIONS PRESSE FINANCIERE

ANNE-CHARLOTTE DUDICOURT – 01 53 67 36 32 – acdudicourt@actus.fr