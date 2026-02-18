Spruce Biosciences progresse vers le dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la FDA pour un médicament contre une maladie cérébrale rare chez l'enfant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions du développeur de médicaments Spruce Biosciences SPRB.O augmentent de 27% à 74 dollars avant la mise sur le marché

** La société affirme que sa thérapie cible le syndrome de Sanfilippo de type B, une maladie génétique rare qui provoque des lésions cérébrales progressives et une perte de motricité chez les enfants

** La société affirme que la FDA a confirmé que ses données cliniques existantes pourraient soutenir un examen accéléré de sa thérapie expérimentale de remplacement enzymatique

** La société affirme que le traitement vise à remplacer une enzyme manquante afin de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie

** La société indique que le médicament a été testé chez 22 patients sur une période de six ans et que son profil d'innocuité est favorable

** SPRB prévoit de déposer sa demande au quatrième trimestre 2026 après avoir satisfait aux exigences de fabrication de la FDA

** Les actions ont augmenté de ~177% en 2025