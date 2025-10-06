Spruce Biosciences monte en flèche après que la FDA a attribué le label de "thérapie révolutionnaire" à un médicament contre les troubles génétiques

6 octobre - ** Les actions de Spruce Biosciences SPRB.O augmentent de 69% à 14,89 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé l'étiquette de " thérapie révolutionnaire " à son médicament expérimental, la tralesinidase alfa, pour traiter le syndrome de Sanfilippo de type B

** Le syndrome de Sanfilippo est une maladie génétique qui provoque des lésions cérébrales progressives chez les enfants

** L'étiquette "breakthrough therapy" est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** La société prévoit de soumettre une demande d'approbation aux États-Unis au premier trimestre 2026

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 72% depuis le début de l'année