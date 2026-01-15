Spotify va augmenter le prix de son abonnement aux USA
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:43
A partir de février, le prix mensuel de son forfait "premium" Outre-Atlantique passera de 11,99 dollars à 12,99 dollars.
Le groupe de streaming suédois explique qu'il prévoit d'envoyer au cours du mois prochain à ses abonnés "premium" américains un email détaillant l'impact de cette mise à jour sur leur abonnement. Cette hausse de prix doit également concerner l'Estonie et la Lettonie, est-il précisé dans son communiqué.
En France, le prix de l'abonnement "premium" personnel est actuellement de 12,14 euros par mois, soit l'équivalent de 14,14 dollars aux niveaux de changes actuels.
A la Bourse de New York, l'action perdait plus de 2,1% jeudi matin malgré ces annonces, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice S&P 500.
Après une performance remarquable sur la première moitié de l'exercice 2025, le titre a perdu 27% ces six derniers mois, victime des inquiétudes entourant les valorisations jugées excessives des valeurs de la "tech". Son PER est actuellement de 66,5x après avoir atteint un sommet de plus de 80x pendant l'automne.
Spotify a prévu de publier ses résultats de 4ème trimestre le mardi 10 février.
Valeurs associées
|510,215 USD
|NYSE
|-3,53%
A lire aussi
-
Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite
-
Groenland: le Danemark, en désaccord fondamental avec Trump, obtient l'envoi d'une mission militaire européenne
Une mission militaire européenne a démarré jeudi au Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, au lendemain d'une rencontre à Washington où le Danemark a acté son "désaccord fondamental" avec les Etats-Unis. Traditionnel allié des Américains ... Lire la suite
-
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé devant l'Assemblée générale jeudi les pays qui "cherchent à sonner le glas de la coopération internationale", sans toutefois les nommer, dans un contexte de "violations flagrantes du droit international". ... Lire la suite
-
Donald Trump affirme que les Etats-Unis ont besoin du Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, allié de l'Otan, pour assurer leur sécurité face à la Russie et la Chine. En réaction, le Danemark a annoncé renforcer sa présence militaire sur l'île arctique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer