 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Spotify va augmenter le prix de son abonnement aux USA
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:43

Spotify a annoncé jeudi qu'il allait relever aux Etats-Unis le tarif mensuel de l'abonnement à son service de musique à la demande de plus de 8% afin de continuer à investir dans sa plateforme et à améliorer la rémunération proposée aux artistes.

A partir de février, le prix mensuel de son forfait "premium" Outre-Atlantique passera de 11,99 dollars à 12,99 dollars.

Le groupe de streaming suédois explique qu'il prévoit d'envoyer au cours du mois prochain à ses abonnés "premium" américains un email détaillant l'impact de cette mise à jour sur leur abonnement. Cette hausse de prix doit également concerner l'Estonie et la Lettonie, est-il précisé dans son communiqué.

En France, le prix de l'abonnement "premium" personnel est actuellement de 12,14 euros par mois, soit l'équivalent de 14,14 dollars aux niveaux de changes actuels.

A la Bourse de New York, l'action perdait plus de 2,1% jeudi matin malgré ces annonces, à comparer avec un gain de 0,5% pour l'indice S&P 500.

Après une performance remarquable sur la première moitié de l'exercice 2025, le titre a perdu 27% ces six derniers mois, victime des inquiétudes entourant les valorisations jugées excessives des valeurs de la "tech". Son PER est actuellement de 66,5x après avoir atteint un sommet de plus de 80x pendant l'automne.

Spotify a prévu de publier ses résultats de 4ème trimestre le mardi 10 février.

Valeurs associées

SPOTIFY TECH
510,215 USD NYSE -3,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank