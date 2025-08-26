Spotify: une fonctionnalité de messages pour faciliter le partage de contenus
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 16:35
Intégrée directement à l'application mobile, l'onglet 'Messagers' doit permettre de partager et de recevoir des recommandations de morceaux, podcasts ou livres audio avec ses proches.
Le géant suédois du streaming musical explique vouloir offrir un espace dédié aux échanges autour des contenus et ainsi renforcer la découverte par le bouche-à-oreille, au bénéfice des utilisateurs comme des artistes et créateurs.
Valeurs associées
|695,570 USD
|NYSE
|+0,12%
