 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 728,00
-1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Spotify: une fonctionnalité de messages pour faciliter le partage de contenus
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 16:35

(Zonebourse.com) - Spotify a annoncé mardi qu'il allait déployer à partir de cette semaine sur certains marchés une nouvelle fonctionnalité de messagerie destinée aux utilisateurs gratuits et premium âgés de 16 ans et plus.

Intégrée directement à l'application mobile, l'onglet 'Messagers' doit permettre de partager et de recevoir des recommandations de morceaux, podcasts ou livres audio avec ses proches.

Le géant suédois du streaming musical explique vouloir offrir un espace dédié aux échanges autour des contenus et ainsi renforcer la découverte par le bouche-à-oreille, au bénéfice des utilisateurs comme des artistes et créateurs.

Valeurs associées

SPOTIFY TECH
695,570 USD NYSE +0,12%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank