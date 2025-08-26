Spotify: une fonctionnalité de messages pour faciliter le partage de contenus information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 16:35









(Zonebourse.com) - Spotify a annoncé mardi qu'il allait déployer à partir de cette semaine sur certains marchés une nouvelle fonctionnalité de messagerie destinée aux utilisateurs gratuits et premium âgés de 16 ans et plus.



Intégrée directement à l'application mobile, l'onglet 'Messagers' doit permettre de partager et de recevoir des recommandations de morceaux, podcasts ou livres audio avec ses proches.



Le géant suédois du streaming musical explique vouloir offrir un espace dédié aux échanges autour des contenus et ainsi renforcer la découverte par le bouche-à-oreille, au bénéfice des utilisateurs comme des artistes et créateurs.





