Spotify restera le sponsor principal du Barça jusqu'en 2030
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 16:44
Dans un bref communiqué, le géant suédois de la musique en ligne précise que son logo continuera de figurer sur les maillots des équipes premières masculine et féminine, ainsi que sur leurs tenues d'entraînement, pendant encore cinq ans.
Quant à l'accord de 'naming' qui lui permet de donner le nom de 'Spotify Camp Nou' à l'enceinte mythique du Barça, celui-ci est appelé à rester en vigueur jusqu'en 2034, précise le spécialiste du streaming.
Les termes financiers de l'accord n'ont pas été communiqués.
Valeurs associées
|671,330 USD
|NYSE
|+1,06%
