Spotify: le titre trébuche, l'objectif d'abonnés déçoit information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Spotify chute de 8% mardi à la Bourse de New York après avoir fait part d'objectifs en termes d'utilisateurs jugés décevants au titre de son deuxième trimestre.



Le numéro un mondial du 'streaming' musical a annoncé ce matin à l'occasion de la parution de ses résultats de premier trimestre prévoir 689 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) sur le trimestre en cours, soit une hausse d'environ 11 millions de comptes d'un trimestre à l'autre.



Le nombre d'abonnés payants devrait, quant à lui, s'établir à 273 millions, c'est-à-dire une augmentation de quelque cinq millions de membres sur une base trimestrielle.



Ce rythme d'acquisition de nouveaux abonnés s'avère inférieur à celui qui a caractérisé l'exercice 2024, le groupe suédois ayant par exemple réussi à attirer 11 millions de membres payants sur le seul quatrième trimestre.



Sur le premier trimestre, son chiffre d'affaires s'est accru de 15% à 4,19 milliards d'euros, pour un bénéfice opérationnel qui s'est établi à 509 millions d'euros, à comparer avec 168 millions d'euros un an plus tôt.



A 31,6%, la marge brute s'est améliorée de plus de quatre points de pourcentage sur un an.



Pour le deuxième trimestre, Spotify dit viser une marge brute de 31,5%, un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros et un résultat d'exploitation de 539 millions d'euros.



Le titre Spotify, qui a largement surperformé le marché depuis le début de l'année à Wall Street, chutait de plus de 8% mardi matin après la publication de ces perspectives et de ses résultats trimestriels.





Valeurs associées SPOTIFY TECH 563,280 USD NYSE -5,52%