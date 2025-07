Spotify: le titre dévisse, objectifs ratés au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 17:02









Spotify décroche de près de 10% mardi à la Bourse de New York après avoir raté les objectifs de chiffre d'affaires et de résultats que le géant de la musique en ligne s'était lui-même fixé au titre du deuxième trimestre, et ce en dépit d'un nombre meilleur que prévu d'abonnés.



Le spécialiste du streaming a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires s'était accru de 10% à 4,19 milliards d'euros sur les trois mois écoulés, en-dessous de la prévision de 4,3 milliards d'euros que le groupe suédois avait communiquée à la fin du mois d'avril.



Le résultat opérationnel s'inscrit, lui, en hausse de 53% à 406 millions d'euros, une performance toutefois très inférieure à l'estimation de 539 millions d'euros que Spotify avait initialement fournie.



Le nombre d'utilisateurs mensuels moyens (MAU) a pourtant surpris à la hausse, en progression de 11% à 696 millions quand le groupe visait 689 millions, parmi lesquels il comptait 276 millions d'abonnés payants (+12%), un chiffre là encore à l'objectif de 273 millions officialisé il y a trois par l'entreprise.



Pour le troisième trimestre, Spotify dit viser 710 millions d'utilisateurs totaux, soit 14 millions de plus qu'au deuxième trimestre, dont 281 millions de membres payants, c'est-à-dire une augmentation de cinq millions d'un trimestre à l'autre.



Le chiffre d'affaires est quant à lui attendu stable, autour de 4,2 milliards d'euros, en raison de la récente appréciation de l'euro, pour un résultat opérationnel vu à 485 millions.



Suite à ces chiffres, le titre Spotify coté sur le NYSE lâchait 9,9% mardi en début de séance, mais conservait des gains de plus de 41% depuis le début de l'année.





