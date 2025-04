Spotify: le nombre d'abonnés payants augmente de 12% au 1T, bénéfice d'exploitation record

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify a annoncé mardi une hausse de 12% du nombre de ses abonnés payants au premier trimestre sur un an, à 268 millions d'utilisateurs, et un bénéfice d'exploitation record mais inférieur aux attentes.

"Les données sous-jacentes sont actuellement très saines : l'engagement reste élevé, la rétention est forte, et grâce à notre modèle +freemium+ (combinant gratuit et payant, ndlr), les gens ont la flexibilité de rester avec nous même quand les choses sont plus incertaines", a déclaré Daniel Ek, fondateur et PDG de Spotify dans un communiqué.

Le groupe suédois comptait 678 millions d'utilisateurs mensuels actifs fin mars, soit une hausse de 10% sur un an, un chiffre exactement conforme à ses attentes.

Le nombre d'abonnés payants, qui constituent l'essentiel de ses recettes, atteint 268 millions, un résultat légèrement supérieur à ses prévisions (265 millions).

En revanche, le bénéfice d'exploitation en hausse de 203% à 509 millions d'euros est inférieur à sa prévision établie à 548 millions d'euros.

Il "est inférieur aux prévisions, car l'amélioration de la marge brute et la baisse des frais de personnel, des frais connexes et des frais de marketing ont été plus qu'effacés par 76 millions d'euros de charges sociales", a précisé le groupe dans sa présentation financière.

Le chiffre d'affaires est en progression de 15% à 4,19 milliards d'euros.

Selon le Financial Times, Spotify se prépare à augmenter ses prix dans plusieurs dizaines de pays d'Europe et d'Amérique latine cet été.

Grâce à une maîtrise de ses coûts ainsi qu'à une hausse du prix des abonnements payants sur plusieurs marchés, dont les Etats-Unis, le groupe a affiché en 2024 son premier bénéfice net annuel, à 1,1 milliard d'euros.

Spotify figure parmi les gagnants de Wall Street depuis le début de l'année, avec un bond de 34%.