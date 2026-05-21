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Spotify fait un bond en avant et annonce un accord avec Universal Music pour des reprises et des remixes générés par l'IA
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 18:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions de Spotify SPOT.N grimpent de 16,2 % pour atteindre 503,51 $ ** SPOT conclut un accord avec Universal Music Group

UMG.AS permettant aux abonnés Premium de créer des reprises et des remixes de chansons générés par l'IA

** Les deux sociétés ne divulguent pas les conditions financières de l'accord ni le nom des artistes qui participeront à cette nouvelle fonctionnalité

** Elles affirment que ce nouvel outil constituera une source de revenus supplémentaire pour les artistes et les auteurs-compositeurs, en plus de ce qu'ils gagnent déjà sur Spotify, notamment grâce aux redevances

** SPOT avait chuté de 25,4 % depuis le début de l'année, à la clôture de mercredi

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