Spotify fait de l'IA musicale un levier payant avec Universal

Après une année boursière difficile, Spotify a bondi de 13% à Wall Street après la présentation d'un accord avec Universal Music Group autour de l'IA générative, accompagné d'objectifs financiers de long terme bien accueillis par les investisseurs. Malgré ce rebond marqué, le titre reste encore en baisse d'environ 37% par rapport à son record atteint en juin 2025, ce qui illustre le besoin de convaincre sur la durabilité de la croissance et de la rentabilité.

Avec ce nouvel outil, qui doit être lancé comme une option payante ajoutée à l'abonnement Premium, Spotify veut permettre à ses utilisateurs de créer des reprises et des remixes à partir des catalogues d'artistes et d'auteurs-compositeurs participants. Le cadre prévoit le consentement, le crédit et la rémunération des ayants droit, à un moment où l'industrie musicale cherche à mieux contrôler l'usage des catalogues par les modèles d'intelligence artificielle.

L'accord avec Universal, dont le portefeuille comprend notamment Taylor Swift et Billie Eilish, donne du poids à cette initiative dans un secteur confronté à la montée des plateformes de génération musicale par IA. Pour Spotify, l'enjeu consiste à transformer un risque juridique et créatif en nouvelle source de revenus, tout en renforçant son rôle d'intermédiaire entre fans, artistes et labels.

La direction a également rappelé que Spotify avait versé plus de 11 MdsUSD à l'industrie musicale en 2025, en hausse de plus de 10% sur un an, et plus de 70 MdsUSD depuis sa création. Lors de sa journée investisseurs, le groupe a aussi indiqué viser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires dans le milieu de la fourchette des 10% et une marge brute de 35% à 40% d'ici 2030.