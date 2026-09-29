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Spotify et Claude ont repris leur fonctionnement après une brève interruption aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 19:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le rétablissement de Spotify et de Claude, et met à jour les chiffres fournis par Downdetector)

Spotify SPOT.N et Claude, d’Anthropic, ont repris leur fonctionnement après de brèves pannes survenues mardi aux États-Unis, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

La panne de Spotify a débuté vers 9 h 30 (heure de l'Est); le nombre de problèmes signalés par les utilisateurs a atteint un pic de plus de 19.000 avant de retomber à environ 1.000.

Les signalements de problèmes avec Claude ont dépassé les 10.000 vers 10 h 25 (heure de l’Est), avant de retomber à moins de 100.

Un porte-parole d’Anthropic a déclaré que les problèmes affectant les services Claude, notamment Claude AI et Claude Code, avaient été résolus.

Spotify a indiqué dans un message publié sur X qu’il avait connaissance de "certains problèmes" et qu’il menait une enquête.

Downdetector recense les pannes en regroupant les rapports d’état provenant de multiples sources, y compris des utilisateurs. L’impact réel sur les utilisateurs peut varier.

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