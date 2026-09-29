Spotify en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Spotify a connu une panne mardi pour des milliers d'utilisateurs américains, selon le site Downdetector.com, spécialisé dans le suivi des pannes.
Plus de 15 000 utilisateurs américains ont signalé des problèmes avec Spotify à 10 h 06 (heure de l'Est), selon Downdetector, qui recense les pannes en compilant les signalements provenant de multiples sources.
Les chiffres de Downdetector sont basés sur les signalements des utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs concernés peut varier.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer