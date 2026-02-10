 Aller au contenu principal
Spotify bondit en Bourse après des résultats et une croissance d'utilisateurs solides
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:19

Spotify a publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, portés par une forte hausse de sa base d'utilisateurs et une amélioration marquée de sa rentabilité. Ces performances ont entraîné une vive réaction positive du marché, malgré des perspectives de chiffre d'affaires légèrement en deçà du consensus.

Au quatrième trimestre de son exercice 2025, Spotify a dégagé un bénéfice de 4,43 euros par action, bien au-dessus des 2,74 euros attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 4,53 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an et légèrement supérieur aux prévisions. Le bénéfice net a bondi à 1,17 milliard d'euros, contre 367 millions un an plus tôt, reflétant une amélioration significative de la rentabilité. À la suite de ces annonces, l'action du groupe suédois progresse de près de 13% dans les échanges d'avant Bourse.

La dynamique des utilisateurs a constitué le principal moteur de cette performance. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 11% sur un an pour atteindre 751 millions, dépassant les attentes du marché. Les abonnés payants ont progressé de 10% à 290 millions, tandis que les utilisateurs financés par la publicité ont atteint 476 millions. Spotify attribue cette croissance à ses bonnes performances en Amérique latine, en Europe et dans d'autres régions, ainsi qu'aux améliorations apportées à son offre gratuite sur mobile.

Au cours du trimestre, Spotify a poursuivi l'enrichissement de son offre avec le déploiement des livres audio sur de nouveaux marchés, l'introduction de clips vidéo pour les abonnés premium et l'intégration accrue d'outils d'intelligence artificielle. Le groupe a également relevé les prix de son abonnement Premium dans plusieurs pays. Pour la période à venir, Spotify prévoit d'atteindre 759 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 293 millions d'abonnés payants, tout en anticipant un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, pénalisé par un effet de change négatif de 670 points de base.

