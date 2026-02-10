Spotify bondit en Bourse après des résultats et une croissance d'utilisateurs solides
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:19
Au quatrième trimestre de son exercice 2025, Spotify a dégagé un bénéfice de 4,43 euros par action, bien au-dessus des 2,74 euros attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 4,53 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an et légèrement supérieur aux prévisions. Le bénéfice net a bondi à 1,17 milliard d'euros, contre 367 millions un an plus tôt, reflétant une amélioration significative de la rentabilité. À la suite de ces annonces, l'action du groupe suédois progresse de près de 13% dans les échanges d'avant Bourse.
La dynamique des utilisateurs a constitué le principal moteur de cette performance. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 11% sur un an pour atteindre 751 millions, dépassant les attentes du marché. Les abonnés payants ont progressé de 10% à 290 millions, tandis que les utilisateurs financés par la publicité ont atteint 476 millions. Spotify attribue cette croissance à ses bonnes performances en Amérique latine, en Europe et dans d'autres régions, ainsi qu'aux améliorations apportées à son offre gratuite sur mobile.
Au cours du trimestre, Spotify a poursuivi l'enrichissement de son offre avec le déploiement des livres audio sur de nouveaux marchés, l'introduction de clips vidéo pour les abonnés premium et l'intégration accrue d'outils d'intelligence artificielle. Le groupe a également relevé les prix de son abonnement Premium dans plusieurs pays. Pour la période à venir, Spotify prévoit d'atteindre 759 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 293 millions d'abonnés payants, tout en anticipant un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, pénalisé par un effet de change négatif de 670 points de base.
Valeurs associées
|480,943 USD
|NYSE
|+15,96%
A lire aussi
-
Le vice-président américain JD Vance arrive en Azerbaïdjan, au lendemain d’une visite en Arménie, pour un voyage régional visant à consolider un processus de paix négocié par les États-Unis entre les voisins du Caucase. IMAGES
-
Au moins 22 personnes sont mortes en une douzaine de jours dans des inondations qui touchent la Colombie, où des milliers de familles se retrouvent sous l'eau en raison de fortes pluies, inhabituelles à cette période de l'année.
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les investisseurs se montrant optimistes à la veille de la publication très attendue des chiffres officiels de l'emploi américain du mois dernier. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
Trois parents britanniques ayant perdu leurs enfants à cause de l'influence des réseaux sociaux se sont rassemblés devant un tribunal civil de Los Angeles à l'ouverture du procès de Meta et Google, accusés d'avoir "fabriqué l'addiction dans des cerveaux d'enfants" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer