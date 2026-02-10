Spotify bondit après des prévisions de bénéfices optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du géant du streaming audio Spotify SPOT.N augmentent de 13,5 % à 471 dollars dans les échanges de pré-marché

** SPOT prévoit un résultat d'exploitation de 660 millions d'euros (786,13 millions de dollars) au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 652,3 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG

** Pour le premier trimestre, elle prévoit un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, légèrement inférieur à l'estimation de 4,57 milliards d'euros

** Pour le premier trimestre, l'entreprise prévoit 759 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est supérieur à l'estimation de 753 millions.

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 7 % pour atteindre 4,53 milliards d'euros, ce qui est conforme aux estimations ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 28,6 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,8396 euro)