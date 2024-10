Sponsoring: le groupe LVMH devient partenaire mondial de la Formule 1 à partir de 2025 (communiqué)

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mercredi conjointement avec Formule 1 un partenariat mondial à partir de 2025 pour une durée de 10 ans, un engagement financier qui se chiffre en centaines de millions de dollars, après avoir été l'un des partenaires principaux des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Des informations de presse avaient évoqué un investissement de sponsoring à venir dans la Formule 1 d'environ 150 millions de dollars par an mais le montant de ce partenariat, dans lequel plusieurs marques de LVMH seront impliquées (Louis Vuitton, Moët Hennessy et Tag Heuer) est de "moins de 100 millions" de dollars, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Le groupe du milliardaire français Bernard Arnault rejoint ainsi dans la Formule 1 des sponsors comme DHL, Heineken, MSC Croisières, Pirelli ou encore Qatar Airways.

La présence du géant du luxe, propriétaire notamment de la marque Louis Vuitton et de nombreux vins et spiritueux, se verra "à travers l'hospitalité, des activations sur mesure, des éditions limitées et du contenu exclusif", selon le communiqué.

Les détails seront révélés début 2025, est-il précisé.

"La collaboration avec l'une des maisons de LVMH (Moët Hennessy, NDLR) lors du Grand Prix de Las Vegas l'année dernière nous a conquis, et c’est pourquoi nous avons souhaité étendre aujourd'hui notre relation avec le groupe qui devient un partenaire mondial", déclare Greg Maffei, PDG de Liberty Media, propriétaire de la franchise Formule 1, cité dans le communiqué.

"Dans le sport automobile comme dans notre industrie, de la mode à l’horlogerie, chaque détail compte sur le chemin de la réussite", selon Bernard Arnault, PDG de LVMH, également cité dans le communiqué.

"Depuis de nombreuses années, plusieurs de nos maisons se sont investies dans la Formule 1 (...) nous souhaitons renforcer cette dimension expérientielle qu’offre la Formule 1 à travers le monde. Ce partenariat n’en est qu’à ses débuts et les prochaines saisons promettent d’être extraordinaires", promet son fils, Frédéric Arnault, PDG de la division Montres du groupe de luxe.

Si les marques du groupe (Louis Vuitton, Tiffany, Tag Heuer...) sont déjà présentes dans les compétitions sportives, ce n'est que la deuxième fois, avec les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024, que LVMH signe un partenariat sportif en son nom propre.