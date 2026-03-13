Spirit réduira sa flotte de 76 à 80 avions d'ici le troisième trimestre 2026

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Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , la société mère de Spirit Airlines, a déclaré vendredi qu'elle avait l'intention de réduire encore sa flotte afin de la faire passer de 114 à entre 76 et 80 avions d'ici le troisième trimestre 2026, principalement composée d'Airbus A320/321 CEO.

La compagnie aérienne a également déposé un accord de soutien à la restructuration et un plan de réorganisation auprès du tribunal des faillites américain du district sud de New York, car elle espère sortir du chapitre 11 d'ici le début de l'été.

* La dette et les obligations de location de Spirit devraient être réduites de 7,4 milliards de dollars avant le dépôt de la demande à environ 2 milliards de dollars après l'émergence.

* Spirit se concentrera sur ses itinéraires et marchés les plus solides, notamment Fort Lauderdale (FLL), Orlando (MCO), Detroit (DTW) et la région de New York (EWR/LGA).

* La compagnie prévoit d'ajouter des appareils entre 2027 et 2030, en fonction des opportunités de croissance rentable.

* Spirit a l'intention de développer ses produits Spirit First et Premium Economy et de poursuivre le déploiement des sièges Premium Economy.

* En octobre 2025, Spirit a supprimé 100 appareils , soit près de la moitié de sa flotte, dans le cadre d'un vaste processus de restructuration de la faillite.