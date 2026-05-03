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Spirit indique que la plupart des clients ont été remboursés et que le personnel est rentré après la fermeture
information fournie par Reuters 03/05/2026 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les vols aux paragraphes 2 et 3)

Spirit Airlines a déclaré dimanche avoir presque achevé le remboursement des passagers et le rapatriement de son personnel vers leurs bases d'attache, suite à sa décision de cesser ses activités pendant le week-end. Spirit a brusquement annulé ses vols tôt samedi matin, laissant des passagers et du personnel bloqués aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine, après avoir cédé sous le poids de pressions financières, notamment une forte hausse des coûts du carburant due à la guerre en Iran. La compagnie aérienne avait plus de 4 000 vols intérieurs prévus jusqu'au 15 mai, selon les données du cabinet d'analyse aéronautique Cirium.

La plupart des clients ayant réservé avec une carte de crédit ou de débit ont été remboursés samedi soir, un petit pourcentage de demandes étant encore en cours de traitement, a indiqué la compagnie.

Un dernier groupe d'environ 1 500 membres d'équipage a été redéployé au cours du week-end.

D'autres compagnies aériennes ont proposé des tarifs de secours à prix réduit aux passagers bloqués.

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