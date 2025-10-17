Spirit Airlines va licencier 365 pilotes supplémentaires dans le cadre d'une restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le nombre de pilotes chez Spirit, paragraphe 5) par Doyinsola Oladipo

Spirit Airlines a annoncé jeudi qu'elle allait licencier 365 pilotes et rétrograder le statut de jusqu'à 170 pilotes au cours du premier trimestre 2026, alors qu'elle procède à des réductions plus importantes de ses effectifs dans le cadre de ses efforts de restructuration. Après avoir déposé le bilan en août pour la deuxième fois en un an , la compagnie aérienne à très bas coûts a déclaré au syndicat représentant ses pilotes qu'elle souhaitait réduire de 100 millions de dollars les dépenses annuelles consacrées aux pilotes afin d'économiser des liquidités.

"Dans le cadre de notre restructuration en cours, nous prenons des mesures supplémentaires pour aligner les effectifs de notre organisation sur la réduction de capacité annoncée précédemment et sur la réduction de la taille de notre flotte d'exploitation", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Avec l'attrition volontaire, le nombre estimé de licenciements devrait diminuer au cours des prochaines semaines, a déclaré John Bendoraitis, directeur de l'exploitation de Spirit, aux employés dans un mémo dont Reuters a eu connaissance. La compagnie ouvrira l'appel d'offres à la fin du mois de novembre.

Spirit a déclaré qu'elle comptait actuellement environ 2 400 pilotes. La compagnie a déjà licencié environ 330 pilotes et prévoit d'en licencier 270 autres en novembre. Elle a également décidé de licencier environ 1 800 agents de bord, soit un tiers de son personnel de cabine, à compter du 1er décembre. La compagnie aérienne basée en Floride a indiqué qu'il y aurait également des réductions au sein de ses équipes d'entreprise et qu'elle prévoyait de procéder à des ajustements de personnel en fonction du volume dans ses stations de maintenance. Le transporteur fermera ses stations de maintenance et ses entrepôts de Baltimore et de Chicago à compter du 1er janvier 2026.

Spirit a déclaré dans un document que les licenciements devraient lui permettre d'économiser 211 millions de dollars.

Spirit a estimé qu'elle subirait des pertes de 804 millions de dollars en 2025. Elle a déclaré que son plan de transformation pour revenir à la rentabilité en 2027 exigeait qu'elle réduise son réseau en 2026 .