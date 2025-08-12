Spirit Airlines soulève des doutes quant à la continuité de son exploitation, quelques mois après sa sortie de faillite

Spirit Airlines FLYY.A a fait part de ses doutes quant à la continuité de son exploitation, quelques mois seulement après sa sortie de faillite, alors que la faiblesse de la demande intérieure et l'amenuisement des réserves de trésorerie pèsent sur ses opérations, faisant chuter son action de 42%.

Des conditions de marché défavorables, telles qu'une capacité domestique élevée et une faible demande pour les voyages d'agrément au deuxième trimestre, ont entraîné un environnement tarifaire difficile pour les compagnies aériennes, a déclaré la compagnie aérienne dans son rapport trimestriel lundi.

La compagnie aérienne s'attend à ce que ces pressions persistent jusqu'à la fin de l'année, ce qui ajoute à l'incertitude opérationnelle. Le mois dernier, Spirit a déclaré qu'elle mettrait à pied environ 270 pilotes et en rétrograderait 140 autres, afin de conserver ses liquidités.

"Ses engagements en matière de liquidités exigent une amélioration financière plus rapide que ce qui est actuellement prévu", a déclaré Tim Hynes, responsable de la recherche en crédit mondial chez Debtwire.

La compagnie aérienne basée en Floride, connue pour sa livrée jaune vif, s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en novembre dernier, après des années de pertes, de tentatives de fusion ratées et de lourdes dettes.

C'était le premier grand transporteur américain à se placer sous la protection du chapitre 11 depuis 2011. Il est sorti de la faillite en mars après une restructuration approuvée par le tribunal et soutenue par ses créanciers.

L'incertitude découlant des tarifs douaniers radicaux et des coupes budgétaires du président Donald Trump a incité les voyageurs à réduire leurs dépenses et à réévaluer leurs projets.

La compagnie aérienne a déclaré lundi que son processeur de cartes de crédit lui avait demandé de mettre de côté davantage de fonds en garantie, sous peine de perdre son contrat, qui doit expirer le 31 décembre.

Pour répondre à ces préoccupations, Spirit a déclaré qu'elle prévoyait de renforcer ses liquidités en vendant ou en monétisant des avions et des biens immobiliers et en réduisant la capacité excédentaire des portes d'embarquement dans les aéroports.

L'incertitude quant au respect des clauses minimales de liquidité et l'issue des discussions avec les parties prenantes ont soulevé des doutes importants quant à la capacité de la société à poursuivre ses activités au cours des 12 prochains mois, a déclaré Spirit.