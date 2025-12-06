Spirit Airlines renonce à licencier jusqu'à 365 pilotes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Doyinsola Oladipo

Spirit Airlines a déclaré vendredi qu'elle avait abandonné ses plans de licenciement jusqu'à 365 pilotes au cours du premier trimestre de l'année prochaine et qu'elle avait réduit la rétrogradation des commandants de bord, qui faisaient partie des efforts de restructuration après que la compagnie se soit placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en août.

Le transporteur à très bas coûts n'a pas indiqué la raison de l'annulation, mais le syndicat des pilotes a déclaré que la direction avait révisé son modèle de dotation après des discussions sur les hypothèses d'attrition.

"Nous n'allons plus procéder aux licenciements précédemment annoncés", a déclaré un porte-parole de la compagnie. Le nombre de déclassements de commandants de bord en premiers officiers a été ramené de 170 à 25, a-t-il ajouté.

Spirit a déclaré qu'elle comptait actuellement environ 2 400 pilotes. Au début de l'année, Spirit s'est placée pour la deuxième fois sous la protection du chapitre 11, confrontée à la diminution de ses réserves de trésorerie et à l'accroissement de ses pertes. Pour réduire ses coûts, la compagnie aérienne a annoncé une série de licenciements de ses pilotes et de ses agents de bord , ainsi que des plans de réduction de sa flotte . Les derniers licenciements et déclassements ont été annoncés en octobre.

L'Air Line Pilots Association a déclaré que les hypothèses à l'origine de l'annonce faite par le transporteur en octobre n'étaient plus exactes et que son modèle d'attrition était devenu obsolète.

"L'analyse de rentabilité soutenant les licenciements à grande échelle ne correspondait tout simplement pas aux données actuelles", a déclaré l'association dans une réponse envoyée par courriel aux questions posées par Reuters.

Spirit n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les niveaux d'attrition du personnel. La compagnie aérienne a déjà licencié environ 600 pilotes dans le cadre de sa restructuration. L'association des pilotes a déclaré en novembre que le syndicat avait accepté les plans de Spirit visant à réduire de 8 % le salaire horaire de ses pilotes et à diminuer de moitié les contributions à son compte de retraite.