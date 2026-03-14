Spirit Airlines réduit sa flotte à un tiers de sa taille d'avant la faillite

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* Spirit a déposé le bilan en août avec 214 avions

* Le transporteur à bas prix a cherché des acheteurs potentiels

* Spirit espère sortir de la faillite d'ici juin

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2 et suivants) par Sabrina Valle, Doyinsola Oladipo et Dietrich Knauth

Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , la société mère de Spirit Airlines, a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de réduire sa flotte à environ un tiers de la taille qu'elle avait avant la faillite, selon un document déposé au tribunal.

Le transporteur à bas prix, qui a commercialisé des avions et sondé des acheteurs potentiels, poursuit une profonde restructuration visant à réduire les coûts et à stabiliser ses finances après avoir déposé son bilan deux fois en l'espace d'un an.

Spirit s'est placée sous la protection du chapitre 11 en août de l'année dernière avec 214 appareils, puis a entrepris de réduire son parc d'environ 100 appareils en octobre en refusant des contrats de location et en procédant à des mises hors service.

En début de semaine, un juge des faillites américain a approuvé la demande de Spirit de lancer une procédure de vente aux enchères pour une vingtaine d'avions supplémentaires, sur les 114 appareils que la compagnie aérienne exploite actuellement. L'annonce de vendredi fait avancer les plans de réduction de la flotte.

"Nous sommes heureux de franchir une nouvelle étape qui reflète la confiance de nos prêteurs et de nos détenteurs d'obligations dans notre avenir, notre plan permettant à Spirit de mieux se positionner pour continuer à offrir de la valeur aux consommateurs américains", a déclaré Dave Davis, président et directeur général, dans un communiqué.

Spirit a déclaré vendredi qu'elle avait l'intention de réduire encore sa flotte de 76 à 80 appareils d'ici le troisième trimestre 2026, principalement des Airbus A320 et A321ceo, selon le dossier.

Dans le cadre de la restructuration proposée, la dette et les obligations de location de Spirit devraient être réduites à environ 2 milliards de dollars, contre 7,4 milliards de dollars avant le dépôt de la demande.

Le transporteur a averti lors d'une audience mercredi que la volatilité des prix du carburant liée à la guerre avec l'Iran a compliqué les négociations sur sa sortie du chapitre 11.

La compagnie aérienne a déposé un accord de soutien à la restructuration et un projet de plan de réorganisation auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York.

Mercredi, le juge des faillites américain Sean Lane a autorisé Spirit à poursuivre les procédures d'appel d'offres qui incluent CSDS Asset Management en tant qu'enchérisseur, fixant un prix plancher d'environ 530 millions de dollars et permettant à d'autres acheteurs potentiels de soumettre des offres plus élevées d'ici le 20 avril.

Au cours de l'audience, l'avocat de Spirit, Marshall Huebner de Davis Polk & Wardwell, a déclaré que les négociations avaient pris plus de temps que prévu, en partie parce que les coûts du carburant - une dépense importante pour les compagnies aériennes - sont devenus plus difficiles à prévoir en raison de l'incertitude géopolitique liée à la guerre contre l'Iran. Cette volatilité a suscité des interrogations parmi les créanciers sur les prévisions de liquidités et de flux de trésorerie de Spirit.

Le juge Lane a déclaré que ces inquiétudes étaient compréhensibles, notant que les compagnies aériennes sont particulièrement exposées aux fluctuations des prix du carburant en fonction des événements mondiaux.

"L'incertitude mondiale concernant le carburant est une réalité pour toute compagnie aérienne", a déclaré Lane.

Spirit vise la confirmation d'un plan de faillite au titre du chapitre 11 d'ici la fin du mois de mai ou peut-être en juin, a indiqué Huebner.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle se concentrerait sur ses itinéraires et marchés les plus forts, notamment Fort Lauderdale, Orlando, Detroit et la région de New York.

Spirit a également indiqué qu'elle prévoyait d'ajouter des appareils entre 2027 et 2030, en fonction des opportunités de croissance rentable, et qu'elle prévoyait d'étendre ses produits Spirit First et Premium Economy, en poursuivant le déploiement de sièges économiques haut de gamme sur l'ensemble de sa flotte.