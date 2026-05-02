Spirit Airlines met la clé sous la porte : première victime de la guerre en Iran dans le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Spirit affirme que la flambée des prix du pétrole a affecté ses perspectives financières

* La Maison Blanche avait proposé un financement de 500 millions de dollars pour 90 % du capital

* La réunion du conseil d'administration s'est terminée sans accord sur le sauvetage de la société, selon une source

* La flambée du prix du kérosène pendant la guerre en Iran a fait dérailler le plan de sortie de faillite de Spirit

* La guerre en Iran a plongé le secteur aérien mondial dans la pire crise depuis la COVID

* JetBlue ajoute des vols au départ de Fort Lauderdale

(Ajout de la décision de JetBlue aux paragraphes 13 et 14, et du contexte concernant le gouvernement américain au paragraphe 25) par Sabrina Valle, David Shepardson, Rajesh Kumar Singh et Doyinsola Oladipo

La compagnie aérienne low-cost en faillite Spirit Airlines FLYYQ.PK a cessé ses activités samedi, devenant ainsi la première victime du secteur liée à la guerre en Iran, après avoir échoué à obtenir le soutien de ses créanciers pour un plan de sauvetage du gouvernement américain.

La faillite de la compagnie, survenue après le doublement des prix du kérosène au cours de la guerre en Iran qui dure depuis deux mois, entraînera la perte de milliers d'emplois . C'est un coup dur pour le président Donald Trump, qui avait proposé 500 millions de dollars pour sauver Spirit malgré l'opposition de certains de ses plus proches conseillers et de nombreux républicains au Congrès.

Aucune compagnie aérienne américaine de la taille de Spirit – qui représentait à un moment donné 5 % des vols aux États-Unis – n’a fait faillite au cours des deux dernières décennies. Spirit a contribué à maintenir des tarifs bas sur les marchés où elle était en concurrence avec les grandes compagnies aériennes.

TOUS LES VOLS ANNULÉS, LES CONCURRENTS EN BÉNÉFICIERONT

Une réunion du conseil d'administration de Spirit s'est terminée sans qu'un accord ait été trouvé pour sauver la compagnie, a déclaré vendredi soir à Reuters une source proche des discussions.

« Malheureusement, malgré les efforts de la compagnie, la récente hausse significative des prix du pétrole et d’autres pressions sur l’activité ont considérablement affecté les perspectives financières de Spirit », a déclaré Spirit dans un communiqué annonçant « une cessation ordonnée de ses activités ».

Tous les vols ont été annulés, précise le communiqué, qui demande aux passagers de ne pas se rendre à l'aéroport.

Spirit avait programmé 4.119 vols intérieurs entre le 1er et le 15 mai, offrant 809.638 sièges, selon les données du cabinet d'analyse aéronautique Cirium.

Les transporteurs mondiaux sont aux prises avec une flambée des prix du kérosènedepuis que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre de la pire crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19. Spirit avait déjà du mal à dégager des bénéfices avant le choc pétrolier.

Spirit a bâti sa marque autour de tarifs abordables destinés aux voyageurs soucieux de leur budget et prêts à renoncer aux options supplémentairestelles que les bagages enregistrés et l'attribution des sièges. Cette demande s'est estompée après la pandémie, les passagers préférant opter pour des voyages axés sur le confort et l'expérience, laissant les transporteurs à très bas prix en difficulté pour s'adapter.

La cessation d'activité de Spirit profitera à des concurrentstels que JetBlue Airways JBLU.O et Frontier Airlines ULCC.O ,eux aussi ébranlés par le choc des coûts. L'action de Spirit, cotée sur le marché hors cote et très volatile, a plongé de 25% vendredi, tandis que celle de Frontier a progressé de 10% et celle de JetBlue de 4%.

Signe précurseur de la volonté des concurrents de combler le vide, JetBlue a annoncé qu'elle allait étendre ses services au départ de Fort Lauderdale, l'un des principaux marchés de Spirit, avec 11 nouvelles destinations et davantage de vols sur les liaisons existantes.

Trump a déclaré vendredi que la Maison Blanche avait soumis à Spirit et à ses créanciers une dernière proposition de sauvetage après que les négociations se sont enlisées sur un plan de financement de 500 millions de dollars qui aurait permis à la compagnie aérienne de poursuivre ses activités pendant la procédure de faillite.

"Si nous pouvons les aider, nous le ferons, mais nous devons passer en premier", a déclaré Trump aux journalistes. "Si nous pouvions le faire, nous le ferions, mais seulement si c'est une bonne affaire."

LE CHOC DES PRIX DU CARBURANT MENACE LES COMPAGNIES AÉRIENNES LES PLUS VULNÉRABLES

Cette faillite montre à quel point le choc des prix du carburant lié à la guerre en Iran a mis à mal les compagnies aériennes les plus fragiles. Le plan de restructuration de Spirit tablait sur un coût du kérosène d’environ 2,24 dollars le gallon en 2026 et 2,14 dollars en 2027, mais les prix avaient grimpé à environ 4,51 dollars le gallon fin avril, rendant la compagnie incapable de survivre sans un nouveau financement.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré à Reuters qu'il avait tenté de convaincre de nombreuses compagnies aériennes de racheter Spirit, mais qu'il n'avait trouvé aucun repreneur. "Pourquoi quelqu'un voudrait-il racheter cette compagnie?", a demandé Duffy. "Si personne d'autre ne veut l'acheter, pourquoi le ferions-nous?"

Un créancier proche du dossier a déclaré: "L’administration Trump a déployé des efforts extraordinaires pour tenter de sauver Spirit, mais on ne peut pas redonner vie à un cadavre."

Spirit avait conclu un accord avec ses prêteurs , qui lui aurait permis de sortir de sa deuxième faillite à la fin du printemps ou au début de l'été. Mais la flambée des prix du kérosène a fait dérailler ces plans, bouleversant les projections de coûts de Spirit et compliquant sa sortie de faillite.

La compagnie aérienne a transporté environ 1,7 million de passagers sur le réseau intérieur américain en février, avec une part de marché de 3,9%, en baisse par rapport aux 5,1% de l'année dernière, selon les données de Cirium.

À la suite de l'annonce de Spirit, les principaux transporteurs américains ont mis en place des options de tarifs de secours pour les passagers concernés. Frontier a annoncé des réductions sur l'ensemble de son réseau et prévoit d'ajouter des liaisons estivales, JetBlue a proposé des billets à 99 dollars jusqu'à mercredi, Southwest a introduit des tarifs spéciaux, United a plafonné les prix des billets aller simple et American a ajouté des tarifs de secours tout en examinant les options pour augmenter la capacité sur les liaisons clés.

Le mois dernier, Trump a déclaré que son administration cherchait à racheter la compagnie aérienne en difficulté au "juste prix".

Cela aurait constitué la dernière initiative du gouvernement visant à intervenir directement dans le monde des entreprises américaines. L'année dernière, le gouvernement américain a acquis une participation de 10% dans Intel INTC.O , parmi d'autres interventions dans des entreprises américaines spécialisées dans les minéraux critiques.

Selon certaines sources, l'administration aurait proposé un financement de 500 millions de dollars en échange de bons de souscription équivalant à 90% du capital de Spirit. Des désaccords auraient existé au sein de l'administration Trump quant à l'opportunité et aux modalités du financement de ce plan de sauvetage, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.