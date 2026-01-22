Spirit Airlines est en pourparlers avec Castlelake en vue d'un rachat potentiel, selon CNBC

(Ajout d'éléments de contexte tout au long de l'article)

Spirit Airlines FLYYQ.PK est en pourparlers avec la société d'investissement Castlelake pour un rachat potentiel du transporteur en faillite, a rapporté CNBC News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Frontier Airlines était en pourparlers avec Spirit pour une fusion potentielle, mais le rival à bas prix n'a pas été en mesure de conclure un accord, selon le rapport.

Ce rapport intervient alors que l'avenir de Spirit semble de plus en plus incertain, les liquidités s'amenuisant au cours de sa procédure de faillite, la deuxième en moins d'un an.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a obtenu un financement d'urgence supplémentaire de 100 millions de dollars pour soutenir les opérations et la restructuration pendant qu'elle est sous la protection de la loi.

Spirit et Castlelake n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.