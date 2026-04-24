Spirit Airlines est en pourparlers avancés en vue d'un financement fédéral, selon un avocat

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* La Maison Blanche est sur le point d'offrir un financement de 500 millions de dollars à Spirit Airlines

* Le financement permettrait à Spirit de continuer à fonctionner pendant la faillite, selon des sources

* Les pilotes et les hôtesses de l'air de Spirit Airlines soutiennent la proposition d'aide gouvernementale

* Le soutien à Spirit divise l'administration Trump et les républicains

(Ajout des commentaires de Trump au paragraphe 3) par David Shepardson et Allison Lampert

Spirit Airlines est en pourparlers avancés avec le gouvernement fédéral pour un financement destiné à l'aider à se restructurer alors qu'elle est confrontée à un manque de liquidités dès la semaine prochaine, a déclaré un avocat du transporteur lors d'une audience du tribunal des faillites de New York jeudi.

Les détails du financement proposé par l'administration Trump ont été communiqués aux principaux groupes de créanciers de Spirit, a déclaré Marshall Huebner, un avocat externe du transporteur en faillite.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son administration envisageait de racheter la compagnie aérienne en difficulté au "bon prix". "Lorsque le prix du pétrole baissera, nous le vendrons à profit", a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche.

Des publications telles que Reuters ont rapporté mercredi que l'administration était proche d'un accord pour sauver la compagnie aérienne ultra low cost, offrant environ 500 millions de dollars de financement garanti par le gouvernement pour l'aider à sortir de la faillite, une perspective soutenue par les syndicats représentant les travailleurs de la compagnie aérienne.

"Le financement qui nous est proposé par le gouvernement fédéral ferait bien plus que rendre possible cette réorganisation. Il créerait un concurrent féroce, doté de capitaux suffisants, dans le secteur du transport aérien", a déclaré M. Huebner, tout en précisant que les négociations se poursuivent. "Je pense qu'il est bien trop tôt pour savoir où cela va nous mener."

Le transporteur à bas prix basé en Floride manque de temps. M. Huebner a déclaré que Spirit avait besoin d'un nouveau financement ou d'un accès à 240 millions de dollars de ses fonds d'ici la fin de la semaine prochaine. La liquidation de Spirit supprimerait plus de 17 000 emplois et générerait des milliards de dollars de créances.

"Les liquidités dont dispose actuellement Spirit pour financer ses opérations courantes ne vont pas durer très longtemps", a-t-il déclaré.

Alors qu'un accord permettrait de maintenir Spirit à flot à un moment où la hausse des prix du carburant rogne les bénéfices des transporteurs, la perspective d'un renflouement financé par le gouvernement américain a suscité des réactions négatives au sein du secteur aérien et parmi les membres du parti républicain de M. Trump.

M. Huebner a déclaré qu'un accord pourrait faire de Spirit l'acteur le plus puissant sur le marché des transporteurs aériens à bas prix, qui a besoin d'une consolidation pour arriver à "un ou peut-être deux transporteurs nationaux à grande échelle qui peuvent vraiment rivaliser et faire baisser le prix des billets d'avion pour des millions d'Américains pour les décennies à venir".

AUGMENTATION DES PRIX DU KÉROSÈNE

Les bons de souscription donneraient au gouvernement américain une participation potentielle allant jusqu'à 90 %, selon les sources. M. Huebner a refusé de divulguer les termes de l'accord envisagé.

Il a cependant déclaré que la hausse des prix du carburant avait coûté 100 millions de dollars à Spirit depuis le début de la guerre, l'un des nombreux transporteurs à subir les conséquences de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a provoqué une flambée des prix du kérosène, poussant les compagnies aériennes les plus faibles au bord du gouffre.

Un juge pourrait tenir une audience la semaine prochaine sur le financement du gouvernement.

Les pilotes et les hôtesses de l'air de Spirit Airlines ont plaidé jeudi en faveur d'une aide gouvernementale.

"D'autres dirigeants de compagnies aériennes disent que Spirit ne survivra pas, quoi que fasse le gouvernement fédéral. Mais ce n'est pas vrai. Les concurrents de Spirit ne font que dire cela parce qu'ils veulent s'emparer des actifs de Spirit sans aucune obligation envers les employés de première ligne qui ont besoin de ces emplois pour survivre", a déclaré Sara Nelson, présidente de l'Association of Flight Attendants-CWA, qui représente le personnel de cabine de Spirit.

"L'aide fédérale n'est pas une aumône", a ajouté Ryan Muller, président du syndicat local représentant les pilotes de Spirit, dans un communiqué.

D'AUTRES TRANSPORTEURS S'INQUIÈTENT

D'autres transporteurs américains, également confrontés à la hausse des prix du carburant, ont déjà fait part au gouvernement de leurs réserves quant à un éventuel renflouement de Spirit, a déclaré à Reuters une source haut placée dans l'industrie du transport aérien.

Le soutien à Spirit a également divisé les membres de l'administration Trump et les législateurs républicains.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi à CNBC qu'il préférerait voir Spirit acquise, mais a déclaré que la participation du gouvernement était possible.

Le secrétaire aux transports Sean Duffy et certains législateurs ont exprimé des inquiétudes quant à un éventuel renflouement, mettant en doute ses chances de réussite si les concurrents ne veulent pas acquérir le transporteur en difficulté.

"Si personne d'autre ne veut les acheter, pourquoi le ferions-nous?" a déclaré M. Duffy cette semaine.