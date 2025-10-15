Spirit Airlines espère gagner de l'argent en 2027
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 16:23
La compagnie à bas coûts, qui a déposé le bilan pour la deuxième fois en un an en août, subit de plein fouet la hausse des coûts d'exploitation, l'évolution des préférences des voyageurs, une surcapacité du secteur et une concurrence accrue des grandes compagnies traditionnelles.
Spirit anticipe une perte de 804 millions de dollars en 2025, puis de 145 millions en 2026. Elle table sur un bénéfice de 219 millions en 2027, son premier résultat positif depuis 2019.
Pour se redresser, la compagnie réduit la voilure : flotte, réseau et effectifs sont revus à la baisse. Elle prévoit notamment de diminuer sa capacité de 20% l'an prochain, avant une stabilisation en 2026, puis une reprise progressive entre 2027 et 2029.
Le transporteur a prévu de réduire ses coûts par des mesures de chômage technique et envisage de vendre certains actifs, dont son siège social à Dania Beach (Floride), des créneaux d'atterrissage à l'aéroport de LaGuardia (New York) et plusieurs milliers de pièces détachées.
