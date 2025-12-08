 Aller au contenu principal
Spirit Airlines cède les portes d'embarquement de l'aéroport de Chicago à American Airlines pour 30 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Aviation FLYYQ.PK va transférer deux portes d'aéroport à American Airlines AAL.O pour 30 millions de dollars, après qu'un juge du tribunal des faillites du district sud de New York a approuvé la demande de la compagnie lundi.

En août, Spirit s'est déclarée en faillite pour la deuxième fois, confrontée à la diminution de ses réserves de trésorerie et à des pertes croissantes. La compagnie s'est déjà retirée de 14 aéroports et a rejeté les contrats de location de plus de 80 appareils.

Dans le cadre de l'optimisation de son réseau, Spirit a déterminé qu'elle n'avait plus besoin des quatre portes d'embarquement préférentielles à l'aéroport international O'Hare de Chicago et qu'elle en conserverait deux, tandis qu'elle en attribuerait deux à American Airlines.

Spirit avait environ 32 départs d'O'Hare les jours de pointe, nombre qui a depuis été divisé par deux, selon un document déposé au tribunal en novembre.

Le prix de 15 millions de dollars par porte d'embarquement a été jugé raisonnable par les deux parties, compte tenu des conditions actuelles du marché et de négociations "longues et de bonne foi", selon le dossier déposé au tribunal.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,9350 USD NASDAQ +0,84%
