Spirit Airlines cède les portes d'embarquement de l'aéroport de Chicago à American Airlines pour 30 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Aviation FLYYQ.PK va transférer deux portes d'aéroport à American Airlines AAL.O pour 30 millions de dollars, après qu'un juge du tribunal des faillites du district sud de New York a approuvé la demande de la compagnie lundi.

En août, Spirit s'est déclarée en faillite pour la deuxième fois, confrontée à la diminution de ses réserves de trésorerie et à des pertes croissantes. La compagnie s'est déjà retirée de 14 aéroports et a rejeté les contrats de location de plus de 80 appareils.

Dans le cadre de l'optimisation de son réseau, Spirit a déterminé qu'elle n'avait plus besoin des quatre portes d'embarquement préférentielles à l'aéroport international O'Hare de Chicago et qu'elle en conserverait deux, tandis qu'elle en attribuerait deux à American Airlines.

Spirit avait environ 32 départs d'O'Hare les jours de pointe, nombre qui a depuis été divisé par deux, selon un document déposé au tribunal en novembre.

Le prix de 15 millions de dollars par porte d'embarquement a été jugé raisonnable par les deux parties, compte tenu des conditions actuelles du marché et de négociations "longues et de bonne foi", selon le dossier déposé au tribunal.