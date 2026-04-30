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Spirit Airlines annonce que l'audience sur son plan de sauvetage est reportée, les négociations se poursuivant
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 01:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de JetBlue et du ministère américain des Transports (USDOT), ainsi que de plus amples détails aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Spirit Airlines FLYYQ.PK a déclaré qu'aucune audience devant le tribunal des faillites n'aurait lieu jeudi, alors que les discussions se poursuivent avec les prêteurs concernant les conditions d'un éventuel plan de sauvetage de 500 millions de dollars du gouvernement américain. La compagnie aérienne a déclaré mercredi dans un document déposé auprès du tribunal que les négociations se poursuivaient et que les prêteurs n'avaient pas déposé de notification auprès d'un tribunal fédéral de New York susceptible de déclencher une liquidation des actifs de Spirit dans un délai de sept jours ouvrables. Le président Donald Trump a déclaré la semaine dernière que son administration envisageait d'acheter la compagnie aérienne en difficulté à un « prix raisonnable ».

La compagnie low-cost basée en Floride est à court de temps. L'avocat de Spirit, Marshall Huebner, a déclaré la semaine dernière que Spirit avait besoin rapidement d'un nouveau financement ou d'un accès à 240 millions de dollars de ses fonds. La liquidation de Spirit entraînerait la suppression de plus de 17 000 emplois et générerait des milliards de dollars de créances, a-t-il ajouté.

Un avocat représentant les créanciers de Spirit a déclaré la semaine dernière qu'ils avaient examiné une liste de conditions de l'offre du gouvernement qui, selon certaines sources, comprendrait un financement de 500 millions de dollars et une clause stipulant que le gouvernement recevrait des bons de souscription équivalant à 90 % du capital de Spirit.

Ce financement prioritaire accordé au débiteur en possession de ses biens aiderait Spirit à sortir de sa deuxième restructuration pour faillite depuis 2025. Par ailleurs, les compagnies aériennes low-cost ont demandé à l'administration Trump une aide gouvernementale de 2,5 milliards de dollars pour faire face à la flambée des coûts du kérosène pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que le Congrès devrait se pencher sur cette demande.

« Je n'ai pas cet argent – je ne peux pas simplement le sortir de sous les coussins du canapé. Il faudrait un engagement important du gouvernement et un effort bipartite pour trouver les fonds nécessaires. On ne peut pas y arriver d'un simple claquement de doigts », a déclaré M. Duffy mardi. Interrogée sur la perspective d'une aide gouvernementale, la directrice générale de JetBlue Airways JBLU.O , Joanna Geraghty, a déclaré mardi que la compagnie aérienne se concentrait sur son plan de redressement, mais a ajouté: « Il ne faut jamais dire jamais — nous sommes ouverts à tout, à condition que les conditions soient raisonnables pour JetBlue. »

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