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Spirit affirme que la plupart des clients ont été remboursés après la fermeture soudaine
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 02:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Certains passagers signalent des retards dans la réception des notifications de remboursement suite à des annulations

* Les créanciers se sont opposés au plan de sauvetage de 500 millions de dollars proposé par Trump, et le conseil d'administration n'est pas parvenu à un accord

(Ajout d'un commentaire du secrétaire au Trésor américain au paragraphe 9, de détails contextuels aux paragraphes 10 et 11, et d'un commentaire du directeur général de Spirit aux paragraphes 12 et 13) par Doyinsola Oladipo et Sabrina Valle

Spirit Airlines a déclaré dimanche avoir presque achevé le remboursement des passagers et le rapatriement de son personnel vers leurs bases d'attache, suite à sa décision de cesser ses activités ce week-end. Spirit a brusquement annulé ses vols tôt samedi matin, laissant des passagers et du personnel bloqués aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine, après s'être effondrée sous le poids de pressions financières, notamment une forte hausse des coûts du carburant due à la guerre en Iran.

La compagnie aérienne avait plus de 4.000 vols intérieurs prévus jusqu'au 15 mai, selon les données du cabinet d'analyse aéronautique Cirium.

La plupart des clients ayant réservé avec une carte de crédit ou de débit ont été remboursés samedi soir, un petit pourcentage de demandes étant encore en cours de traitement, a indiqué la compagnie.

La voyageuse Jessica Stanton a déclaré avoir pris l'avion jeudi pour se rendre à Boston, dans le Massachusetts, depuis Myrtle Beach, en Caroline du Sud, pour assister à la remise des diplômes de son université. Vendredi, elle a reçu un e-mail l'informant que son vol de retour avait été annulé. "Je n'ai rien reçu d'autre. Aucun message concernant un remboursement. Rien", a déclaré Mme Stanton dimanche après-midi.

En réponse à une demande de commentaires sur le cas de Mme Stanton, Spirit a indiqué que les remboursements pouvaient mettre un certain temps à apparaître sur les comptes des clients. La compagnie aérienne avait déposé le bilan à deux reprises après qu’un projet de fusion avec JetBlue eut été bloqué par l’administration de l’ancien président Joe Biden en 2024.

"Ils perdaient de l'argent et cela se profilait donc depuis un certain temps. Ils allaient devoir liquider", a déclaré dimanche le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, dans l'émission "This Week" sur ABC. Dans l'émission "Sunday Morning Futures" de Fox Business Network, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a imputé la fermeture de Spirit à l'administration Biden.

Le président Donald Trump a proposé 500 millions de dollars pour sauver Spirit, alors que la flambée des prix du kérosène , conséquence de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, constituait un obstacle à la sortie de faillite prévue de la compagnie aérienne cet été.

Un groupe de créanciers s'est opposé à cette proposition, qui risquait de réduire la valeur de leurs créances, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Une réunion du conseil d'administration de Spirit s'est terminée vendredi sans qu'un accord ait été trouvé pour sauver la compagnie.

"Pour maintenir l'activité, il fallait des centaines de millions de dollars supplémentaires de liquidités que Spirit n'a tout simplement pas et ne pouvait pas se procurer", a déclaré samedi Dave Davis, directeur général de Spirit, dans un communiqué.

"C'est extrêmement décevant et ce n'est pas le résultat que nous souhaitions."

Plusieurs compagnies aériennes américaines – dont Frontier

ULCC.O , JetBlue JBLU.O et Southwest LUV.N – ont mis en place des tarifs réduits pour venir en aide aux passagers bloqués et ont prévu de nouvelles liaisons estivales. Des compagnies telles que Delta DAL.N et American Airlines AAL.O proposaient également des tarifs temporairement réduits aux passagers de Spirit.

Un dernier groupe d’environ 1.500 membres d’équipage a été redéployé au cours du week-end.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,8400 USD NASDAQ +1,11%
DELTA AIR LINES
69,000 USD NYSE +1,43%
FRONTIR GROP HLD
4,0000 USD NASDAQ +10,19%
JETBLUE AIRWAYS
4,8600 USD NASDAQ +4,40%
SOUTHWEST AIRLIN
38,755 USD NYSE +2,20%
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