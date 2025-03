Spirit Aerosystems : un dernier trimestre 2024 compliqué

(AOF) - Au quatrième trimestre 2024, Spirit Aerosystems affiche une perte d'exploitation de 577 millions de dollars contre un bénéfice d'exploitation de 215 millions de dollars un an plus tôt à la même période. La perte nette ressort à 631 millions de dollars sur les trois derniers mois de 2024 contre un bénéfice net de 75 millions de dollars il y a un an. La perte par action au quatrième trimestre 2024 est de 5,38 dollars contre un bénéfice par action de 0,66 dollar pour la même période en 2023. Les revenus se replient de 9% sur ce trimestre à 1,65 milliard de dollars.

En revanche, le free cash flow a augmenté sur cette période, passant de 42 à 91 millions de dollars.

