Spirit AeroSystems attendu en baisse après l'appel à la grève lancé par ses salariés

(AOF) - Spirit AeroSystems est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après l'appel à la grève lancé par ses salariés (représentés par les organisations Association internationale des machinistes, IAM, et Aerospace Workers. Cette grève intervient après le rejet d'une proposition salariale de la direction du fabricant de pièces pour l'aéronautique à l'usine de Wichita, Kansas. Dès ce 22 juin, tous les employés représentés par l'IAM ne doivent pas se présenter au travail, mais seront payés pour leurs heures de travail normales.

" Nous sommes déçus que nos employés représentés par l'IAM aient rejeté notre offre de contrat de quatre ans et voté la grève. Nous pensons que notre offre équitable et compétitive reconnaît les contributions de nos employés ", précise Spirit Aerosystems, fabricant d'éléments de structure d'avions.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.