Spirit a presque terminé le traitement des remboursements des clients suite à la suspension de ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabrina Valle

Spirit Airlines a déclaré dimanche avoir presque achevé le remboursement des passagers et le rapatriement de son personnel vers leurs bases d'attache, suite à sa décision de suspendre ses activités pendant le week-end.

La plupart des clients ayant réservé avec une carte de crédit ou de débit ont été remboursés samedi soir, un petit pourcentage de demandes étant encore en cours de traitement, a précisé la compagnie.

Un dernier groupe d'environ 1.500 membres d'équipage a été rapatrié au cours du week-end.

D'autres compagnies aériennes ont proposé des tarifs de secours à prix réduit aux passagers bloqués.