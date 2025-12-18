Spire Global fait un bond en avant après avoir obtenu un contrat de l'Agence de défense antimissile

18 décembre - ** Les actions de l'opérateur de satellites Spire Global SPIR.N ont augmenté de 11,3 % à 7,81 $ avant la mise sur le marché après avoir obtenu le contrat SHIELD IDIQ de l'Agence de défense antimissile

** Spire a remporté un contrat SHIELD à durée indéterminée/quantité indéterminée avec un plafond de 151 milliards de dollars

** Le contrat permet de fournir rapidement des capacités innovantes aux combattants américains avec plus de rapidité et d'agilité

** SPIR en baisse de 50,1 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture