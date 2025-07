Spineway: validation du GMED pour une ligne de fabrication information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Spineway annonce que sa filiale Spine Innovations a reçu la validation du GMED (Organisme notifié français) pour sa nouvelle ligne de fabrication dédiées à ses prothèses de disque intervertébral LP-ESP et CP-ESP.



Cette approbation sécurise la production et la diffusion de ses prothèses innovantes ESP. Située à La Rochelle, chez un partenaire historique de Spineway, cette nouvelle ligne intègre notamment une salle blanche pour les opérations d'injection.



Conformément au calendrier fixé, la toute première production de prothèses LP-ESP a démarré le mois dernier et les premiers implants issus de cette nouvelle ligne devraient être disponibles dès la fin juillet.





Valeurs associées SPINEWAY 0,1252 EUR Euronext Paris -1,42%