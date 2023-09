Spineway: trésorerie de 3,6 millions d'euros à fin juin 2023

(AOF) - Spineway annonce que sa trésorerie s’élève à 3,6 millions d'euros à fin juin. La medtech spécialiste des implants et instruments chirurgicaux destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale enregistre une perte nette de 1,89 million d’euros au premier semestre contre 803 000 euros il y a un an. Le chiffre d’affaires est passé de 3,11 millions à 5,43 millions d’euros soit une progression de 75%. La marge brute est passé de 2,07 millions à 3,92 millions d’euros, soit 72% du chiffre d'affaires.

La progression de l'activité est " principalement portée par l'intégration des ventes de Spine Innovations, acquise en juillet 2022 ", souligne la société, jugeant que cela " confirme la pertinence de la stratégie " " alliant croissance organique et croissance externe ciblée ".

Conformément à son plan stratégique, Spineway "poursuit ses développements commerciaux en Europe et ses démarches réglementaires pour l'homologation des produits Spine Innovations et Distimp sur le grand export". Le groupe prévoit "l'élargissement de sa gamme premium d'implants et d'instruments" pour adresser plus largement le segment des pathologies dégénératives du rachis et poursuit, en parallèle, ses efforts "concernant l'accès au marché américain avec sa gamme de prothèses discales cervicales".

