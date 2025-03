Spineway: résultat proche de l'équilibre en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - Spineway signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien mardi matin après avoir fait état d'un résultat d'exploitation proche de l'équilibre en 2024.



Grâce à la bonne maîtrise de ses achats et à l'optimisation de ses charges, notamment au niveau des frais de personnel et des coûts de fonctionnement, le fabricant d'implants pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale a réduit sa perte opérationnelle à environ 900.000 euros l'an dernier, contre -4,5 millions d'euros en 2023.



Son résultat net s'est lui aussi amélioré pour s'établir à -3,9 millions d'euros contre une perte nette de 6,5 millions d'euros en 2023.



Spineway - dont la trésorerie au 31 décembre dernier se montait à 4,5 millions d'euros - dit vouloir maintenir une croissance organique solide afin de retrouver à moyen terme une rentabilité pérenne et une base financière solide.



Ces propos étaient accueillis favorablement mardi à la Bourse de Paris, où l'action du concepteur d'instruments chirurgicaux grimpait de 47%.





Valeurs associées SPINEWAY 0,1550 EUR Euronext Paris +47,76%